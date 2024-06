Législatives 2024 : cette fois, le Mouvement Franche-Comté appelle à ne pas voter pour LFI

”Voter pour eux, c'est-à-dire pour l'extrême gauche, laquelle au vu de son bilan ne vaut pas mieux que l’extrême droite, ce serait cautionner les déclarations antisémites de leur chef, Jean-Luc Mélenchon et donc contribuer à donner une image déplorable de la Franche-Comté et de se habitants”, affirme Jean-Philippe Allenbach.

Selon lui, ”ce serait aussi pousser les Francs-Comtois dans encore un peu plus de difficultés puisque les mesures sociales prévues ne pourront être financées que par une augmentation de la dette et des impôts et donc au final par une baisse de leur pouvoir d’achat. Tout comme cela s’est produit non seulement après l'élection de François Mitterrand, mais aussi lors de l'expérience du "Front populaire", le gouvernement Blum ayant été renversé seulement un an après son arrivée suite aux difficultés financières dans lesquelles il avait plongé le pays.”

Législatives : le Mouvement Franche-Comté appelle à ne pas voter pour l’extrême droite Suite à la dissolution de l’Assemblée nationale, de nouvelle élections législatives vont se tenir le 30 juin et 7 juillet 2024. Pour Jean-Philippe Allenbach, président du Mouvement Franche-Comté, "voter pour le Rassemblement national, c'est voter contre la Franche-Comté".

Le président du MCF conclut : ”Le fait est que le nouveau "Front populaire" ne pèse rien et ne vaut rien face aux marchés financiers qui n'en feront qu'une bouchée.Telle est la réalité d'aujourd'hui que ça plaise ou non.”