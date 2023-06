Les conseils de l'ARS pour se baigner en toute sécurité

Exposez-vous au soleil progressivement et raisonnablement ;

Évitez de vous exposer aux heures les plus chaudes de la journée, entre 11h et 16h ;

Utilisez des crèmes solaires protectrices, chapeaux, lunettes et tee-shirt surtout pour les jeunes enfants et nourrissons très sensibles au soleil et aux coups de chaleur.