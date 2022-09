L’Institut de Cancérologie de Bourgogne inaugure les nouveaux locaux de son site de Chalon-sur-Saône

L’Institut de cancérologie de Bourgogne (ICB), inaugurera le jeudi 15 septembre 2022 les nouveaux locaux de son centre de Chalon-sur-Saône. Ce dernier a bénéficié de travaux d’extension permettant d’améliorer les conditions d’accueil des patients et d’une évolution du plateau technique avec l’acquisition récente de deux nouveaux accélérateurs de particules.

Face aux besoins croissants de la population (plus de 1.200 patients traités en 2021 soit plus d’un tiers des patients traités par l’ICB), l’Institut de cancérologie de Bourgogne a décidé la réalisation d’une extension de 445 m2 destinée à augmenter la capacité d’accueil de l’établissement, à permettre l’installation d’un 3ème accélérateur de particules proposant des traitements de pointe de stéréotaxie (technique d’irradiation de haute précision) et à améliorer les conditions d’exercice des professionnels. Les travaux se sont achevés en novembre 2020, mais la situation sanitaire avait conduit à reporter le projet d’inauguration de ces nouveaux locaux.