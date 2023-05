L’association des dermatologues de Franche-Comté (Asfoder) et l’association A fleur de peau lancent une campagne préventive "Percée du Juin Jaune". Le but : alerter le grand public sur les cancers dus à l’exposition au soleil en Franche-Comté, a-t-on appris mercredi 26 avril dans une lettre transmise par Hervé Van Landuyt, dermatologue et membre du bureau de l'Asfoder.