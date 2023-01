Manifestation des médecins libéraux : le ministre de la Santé prêt à revaloriser le montant de la consultation, mais…

Après une forte mobilisation les 1er et 2 décembre, les médecins libéraux sont de nouveau appelés à fermer leurs cabinets depuis lundi 26 décembre 2022, et jusqu’au 2 janvier 2023. Ils souhaitent alerter sur l’état de la médecine de ville, et s’inquiètent de leur liberté d’installation, remise en cause par une proposition de loi.