Octobre rose : un défi connecté invitant à bouger pour inciter au dépistage

Dans le cadre d’Octobre Rose, mois de la campagne nationale de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, le centre régional de coordination des dépistages des cancers – Bourgogne Franche-Comté (CRCDC – BFC) organise un défi connecté du 14 octobre au 3 novembre 2024. L’objectif : réaliser en équipe un maximum de pas et, pour les plus motivés, relever chaque semaine différents challenges.

La pratique d’une activité physique régulière permettant de réduire les risques de cancer, le CRCDC-BFC espère ainsi, à travers ce défi ludique, sensibiliser les participants au cancer du sein et à l’importance de son dépistage.

Pour cette troisième édition, le défi reste gratuit et ouvert à toutes et tous. Les seules récompenses du défi seront "d’avoir pratiqué une activité physique régulière et d’avoir participé à une action de sensibilisation en santé" prévient le CRCDC.

Un défi réalisable en équipe

Pour participer, il suffit de télécharger gratuitement l’application dédiée sur smartphone - Kiplin -, de rentrer le code d’inscription CRCDCBFC2024, et de commencer à marcher ou courir.

En équipe de cinq personnes maximum, il est possible de relever les différents défis, comme par exemple répondre à un quiz, affronter une autre équipe sur une journée ou encore réaliser plus de 8.000 pas quotidiens. Un classement en temps réel individuel et par équipe permettra ainsi d’inciter au quotidien les participants à se dépasser.

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et le défi est réalisable jusqu’au 3 novembre 2024.

Infos +