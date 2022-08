Ronde de l'Espoir : la Sapaudia Franche-Comté affiche son soutien

Du 2 au 4 septembre prochains, la Ronde de l'Espoir, association qui collecte des fonds pour la Ligue contre le cancer, organisera un périple en vélo de plus de 400 km dans la région. La Sapaudia Franche-Comté participera à l'événement sur une partie du parcours.

La Ronde de l'Espoir est une association qui collecte des fonds pour les remettre au Comité du Doubs de la Ligue contre le cancer. Chaque année, cette collecte se concrétise lors d’un périple à vélo de 40 à 45 membres de l'association à travers le département du Doubs : trois jours, les 2, 3 et 4 septembre prochains, plus de 400 km et 5000m D+, avec des arrêts dans chaque commune donatrice pour remise d'un chèque à l'association.

Les Sapaudiens invités à participer

La Sapaudia Franche-Comté tient à marquer son soutien à cette initiative en participant à ce périple sur une partie du parcours. Tous ceux qui sont intéressés peuvent prendre les roues du peloton, en ayant bien pris soin de marquer leur solidarité avec l'achat d'une carte de sympathisant, au prix de 10€ (ou plus), au profit de la Ligue contre le cancer.

Un groupe de Sapaudiens, en tenue rose, a prévu de rejoindre la Ronde ce vendredi après-midi. Le rendez-vous est fixé à 13h30, devant la mairie d'Amagney.