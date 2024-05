Rue de Vesoul : la Ville de Besançon repense la circulation

"Ces derniers mois, de nombreux riverains et collectifs de riverains ont témoigné des effets positifs ou négatifs du plan de circulation mis en place à titre expérimental à l’automne 2023 dans les quartiers de la Combe Saragosse et du Point du Jour", explique la Ville de Besançon qui indique avoir eu des rencontres "particulièrement constructives et riches en propositions" à la suite de quoi, de nouveaux aménagements ont été pensés.

Les nouveaux aménagements

Des feux tricolores provisoires sont installés au niveau des carrefours Montarmots/Selle/Retraite Sentimentale et Palente/Planches/Relançons. L’objectif est de réduire en heures de pointe le trafic de transit, d’améliorer la sécurité des traversées piétonnes et de diminuer les vitesses de circulation.

Le sens de circulation sur le chemin des Relançons sera modifié : un sens unique montant sera mis en place depuis le chemin de Palente jusqu’au chemin du Point du Jour.

Le chemin de Vieilley sera ouvert à double sens de circulation entre le chemin de la Selle et le chemin des Relançons. Une chaussée à voie centrale banalisée (CVCB) sera aménagée. Elle permet de matérialiser un espace pour les cyclistes, sur des routes trop étroites pour accueillir des aménagements cyclables classiques. Elle partage la chaussée en 3 voies : une voie centrale pour la circulation à double sens des véhicules motorisés (voitures, camions ou motos), deux bandes cyclables latérales pour la circulation des vélos et des piétons.

Ces mesures s’accompagnent d’une optimisation du fonctionnement des carrefours à feux sur le boulevard Blum en particulier au niveau des carrefours des 4 vents et de la rue de Vesoul.

Les travaux d’aménagement prévus sur les chemins des Relançons et de Vieilley ainsi que l’installation des carrefours à feux sont en cours depuis le mardi 21 mai. Afin d’évaluer les effets de ces nouvelles mesures, l’expérimentation est prolongée jusqu’en octobre 2024.

"Ce travail d’observation et d’analyse continuera à s’effectuer dans l’écoute et en collaboration étroite avec les riverains et leurs collectifs de citoyens pour obtenir des résultats efficaces", conclut la Ville.