Vaccination des plus de 18 ans : de nouveaux créneaux au centre de vaccination de la Ville de Besançon

Ouvert les mardis et jeudis, une prise de rendez-vous sera obligatoire :

Par téléphone au 03 81 87 80 90 ;



Par mail : vaccinations@besancon.fr



"Cette offre vaccinale est rendue possible grâce à la mobilisation du personnel de la direction Hygiène Santé et des médecins volontaires, mais aussi de la contribution de la CPAM, de l’appui de l’ARS Bourgogne Franche-Comté et de la Préfecture ainsi que de la participation du CHU de Besançon dans l’approvisionnement en vaccins et en matériel médical", précise la Ville de Besançon dans son communiqué.