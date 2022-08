Variole du singe : 2 889 cas confirmés, la vaccination s’amplifie

La campagne de vaccination contre la variole du singe commence à monter en puissance en France avec plus de 100 000 doses livrées dans les centres alors que le nombre de cas confirmés poursuit sa progression, indique, vendredi 19 août, Santé publique France (SpF).

2 889 cas confirmés de variole du singe ont été recensés en France, rapporte l'agence sanitaire dans un point de situation, selon un décompte arrêté la veille. Tous concernaient des adultes de sexe masculin, à l'exception de 34 femmes et 7 enfants, précise SpF, soit trois enfants supplémentaires depuis le bilan précédent publié mercredi. Par ailleurs, la contamination d'un chien par ses maîtres à Paris a été rapportée la semaine dernière dans la revue médicale The Lancet.

Concernant la répartition géographique des cas selon le lieu de résidence ou de signalement, l'Île-de-France reste largement en tête avec près de 1 700 cas recensés, suivie de l'Occitanie, d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte d'Azur avec respectivement 251, 217 et 203 cas. En Bourgogne Franche-Comtén on dénombre 29 cas.