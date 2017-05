Votre commune utilise-t-elle des pesticides ?

Villes et Villages sans pesticides a mis en place sur son site internet un test pour que tout particulier puisse vérifier l’engagement de sa commune sur l'utilisation de produits phyto sanitaires. A noter qu’à partir du 1er janvier 2019, l’usage de ces produits phytopharmaceutiques (ndlr : pesticides) seront interdits d’usage par les particuliers. Plusieurs collectivités ont déjà sauté le pas et anticiper ce changement de pratique come Besançon.

L’utilisation des pesticides par les collectivités territoriales est déjà interdits aux abords fossés et les organes de collecte des eaux pluviales, applicables à tous.

Trois conseils contre les pesticides

bien rincer vos légumes, fruits avant de les consommer

semer vos plantes à la bonne saison

penser à bien arroser d’eau vos plantes

Faites le test pour votre commune en cliquant sur le site "Villes et villages sans pesticides"