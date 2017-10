La Pension emménage dans l'ancien restaurant Barthod à Besançon

Le restaurant La Pension, situé au 18, rue Bersot, emménage dans les locaux de l'ancien restaurant Barthod au 22 rue Bersot. "On était trop à l'étroit alors on a sauté sur l'opportunité", nous confie Violette.

La Pension reste La Pension

Violette continuera de travailler au service. Côté fourneaux, Raphaël proposera la même cuisine "indescriptible" qu'au 18 rue Bersot, toujours avec des produits frais. "Nous sommes très exigeants sur la qualité de nos produits et nous sommes très attentifs au traitement des animaux", souligne la gérante, "on garde notre identité".

Un avenir pour l'ancien restaurant Barthod…

Une grande salle, une cour intérieure en guise de terrasse... Ca aurait été dommage de laisser cet espace vide encore longtemps ! Violette et Raphaël sont actuellement en plein travaux. L'ouverture est programmée pour décembre 2017- janvier 2018. "On aura une équipe de jeunes motivés et curieux !", ajoute la gérante.

