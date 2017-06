Ludovic Fagaut candidat LR - UDi - DVD sur la 2e circonscription du Doubs

Carte d'identité de Ludovic Fagaut Nom : Faugaut

Prénom : Ludovic

Situation personnelle : marié – 3 enfants

Date de naissance : 6 août 1978 (38 ans)

Profession : Principal de Collège

Mandats : Vice-Président du Conseil départemental du Doubs depuis 2015 (canton Besançon 5) ; Conseiller municipal de Besançon depuis 2014.

Étiquette politique : Les Républicains – Udi – Société civile – Une majorité pour la France

Suppléant : Sylviane Cuenot, 64 ans, commerçante, Conseillère municipale d’Ornans.

Quelles sont vos motivations pour vous présenter aux législatives ?

Ludovic Fagaut : Depuis de nombreuses années, au plus proche des habitants du Doubs (notamment dans la 2ème circonscription), j’ai à cœur de transmettre un message de courage et de détermination pour une France plus audacieuse et plus confiante, qui ne se résigne pas.

Je veux incarner, à 38 ans, une nouvelle génération pour la Droite et le Centre sur notre territoire.

Mon ambition est de participer au renouveau dont nous avons besoin, tant au niveau national qu’au niveau local. Je suis prêt à prendre ma part du travail pour contribuer au redressement de notre pays.

Quels dossiers locaux et nationaux souhaitez-vous particulièrement défendre et porter à l'Assemblée ?

Ludovic Fagaut : Voici mes 10 priorités :

Agir pour l’emploi et le pouvoir d’achat : libérer le travail, réformer notre fiscalité pour favoriser les créations d’emploi, revenir à la défiscalisation des heures supplémentaires, soutenir l’innovation pour préparer la croissance de demain. Agir pour la sécurité : L’impunité zéro doit être la règle dans la lutte contre la délinquance et le terrorisme. Refus du communautarisme. Agir pour la vraie solidarité : Mieux aider les personnes fragiles, nos familles et les retraités. Responsabiliser chacun face à ses droits et surtout face à ses devoirs. Agir pour l’éducation et la formation : Rénover notre système éducatif et de formation, favoriser la réussite scolaire par la maîtrise des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, s’exprimer). Agir pour notre système de santé : Mieux l’organiser pour mieux soigner, mieux rembourser, mieux gérer l’assurance maladie. Agir pour l’avenir de notre agriculture et de notre ruralité : Soutenir les filières d’excellence, protéger les terres agricoles, faciliter l’installation des jeunes. Agir pour l’avenir de notre industrie et l’artisanat : Simplifier le marché du travail, réduire les charges et les contraintes des entreprises. Agir pour notre environnement : Soutenir les énergies renouvelables, les initiatives locales, les espaces naturels sensibles. Agir pour la culture et le sport, socles de notre identité et de la cohésion sociale, sources de bien-être et d’épanouissement. Agir pour l’avenir de nos villes et de nos villages, en accompagnant le développement de leurs projets structurants.

Pourquoi voter pour vous ?

Mon engagement politique est inspiré par des valeurs et des principes qui m’ont toujours guidé, en particulier les sens de l’humain, la vérité, la responsabilité, la reconnaissance du mérite, l’autorité, la liberté d’entreprendre.

Je porterai le même discours à l’Assemblée et dans la circonscription, en cohérence et sans ambiguïté, un discours de vérité, en élu responsable, soucieux du redressement de la France, car la majorité sortante est comptable de son affaiblissement et elle ne peut plus mentir.

