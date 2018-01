Nous avons téléphoné au maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret pour confirmer. Il nous a répondu "Je ne confirme rien, ce sera annoncé prochainement par l'État ces prochaines semaines."

Qu'est-ce que la police de sécurité du quotidien (PSQ) ?

Le 18 octobre 2017, le président de la République Emmanuel Macron avait évoqué la police de sécurité du quotidien devant les représentants des forces de l'ordre à l'Élysée. Il avait notamment déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un "retour de la police de proximité" qui avait été instaurée par Lionel Jospin puis supprimée par Nicolas Sarkozy.

Le président de la République avait expliqué ce jour-là que la PSQ serait l'exercice du métier de policier "qui représente une autorité qui conforte et qui rassure, mais qui rappelle aussi les règles de vie en société chaque fois que nécessaire".

Selon le site du ministère de l'Intérieur, la PSQ mettrait "la sécurité et la lutte contre la délinquance de nouveau au cœur de l’action des policiers et des gendarmes", avec des agents "mieux équipés et mieux protégés". Ce serait aussi "à chaque territoire, une réponse adaptée pour restaurer la tranquillité", "une police et une gendarmerie connectées pour plus d’efficacité et plus de facilité".

Selon d'autres sources officieuses, le ministre de l'Intérieur devrait être en visite début février à Besançon. Jean-Louis Fousseret n'a pas souhaité non plus confirmer cette information sans pour autant la démentir.