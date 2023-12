Coaching pratique pour booster ses défenses immunitaires avec Valentine Caput

Les conseils de la diététicienne :

On commence par bichonner ses intestins avec des pré et probiotiques : c'est la base ! Notre écosystème intestinal abrite pas loin de 60% de nos cellules immunitaires. On les nourrit avec les laits fermentés, le kéfir ou sous forme de compléments alimentaires adaptés. Sans oublier les fruits et légumes frais de saison pour fournir des fibres qui sont leur premier carburant !

On fait le plein de vitamine C et de zinc : ces deux là stimulent les phagocytes et lymphocytes qui sont les cellules impliquées dans l'élimination des germes indésirables ! On trouve principalement la Vitamine C dans les végétaux crus tels que les agrumes, les fruits, les crudités mais plus particulièrement dans le cassis, la mâche, le persil, le cresson ... et le kiwi ! Le zinc quant à lui se trouve plutôt du côté des produits animaux : viande blanche, foie, poisson, huître, fromage, germe de blé...

On ne fait pas l'impasse sur la Vitamine D : en grande partie synthétisée par le soleil, elle est souvent déficitaire en hiver. Et elle joue un rôle primordial dans la réponse immunitaire. On la trouve surtout dans l'huile de foie de morue mais heureusement aussi dans les poissons gras (sardines, maquereaux, thon, saumon, hareng), le jaune d'oeuf principalement, mais une complémentation s'avère souvent nécessaire notamment chez les enfants, les personnes âgées et les adultes qui ne voient pas beaucoup le soleil ... en gouttes, tous les jours ou toute les semaines pour une meilleure assimilation !

On surveille ses réserves en fer s'il y a doute ! Son importance est capitale dans les mécanismes de l'immunité : viandes rouges, boudin, oeufs, lentilles ...

On se complémente en magnésium (la grande majorité des Français en manque !) : elle a un effet anti-fatigue et neurostimulante. Oui il y a le chocolat noir et les oléagineux qui en sont bien pourvus... mais également les légumes secs et les produits de la mer !

A cela, et suivant le profil et la tolérance de chacun, on pensera au cyprès pour son action antivirale, l'échinacée, immunostimulante et antibactérienne et le cassis aux vertus anti-inflammatoire !

Bon hiver en bonne santé !