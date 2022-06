Covid-19 : l'incidence a plus que doublé en Bourgogne-Franche-Comté

La circulation du virus est en forte hausse selon l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté. En une semaine, l'incidence en population générale a plus que doublé et atteint les 310 cas pour 100.000 habitants.

Le bilan de l’épidémie en Bourgogne-Franche-Comté s’établit à 6 493 décès en établissements de santé ; 2 498 en établissements médico-sociaux.

L'évolution défavorable engagée depuis la semaine dernière "se poursuit et s’amplifie" indique l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté dans son bulletin hebdomadaire. "Le virus circule de plus en plus activement dans tous les départements de la région, où l’incidence en population générale s’établit à plus de 300 cas pour 100 000 habitants ces 7 derniers jours, un chiffre multiplié par plus de 2 par rapport à la semaine dernière"

Le taux de positivité, de nouveau au-delà de 20%, reprend 5 points.

Les autorités sanitaires appellent donc à la vigilance et appellent à reprendre les réflexes : prévenir, se dépister, s’isoler si besoin, se vacciner.

Pour contrecarrer la reprise épidémique, l’ARS Bourgogne-Franche-Comté martèle qu’il y a deux moyens d’agir à la portée de chacun : les gestes de prévention bien connus de tous et la vaccination. Elle insiste également sur la vaccination des plus de 60 ans qui n’ont pas fait leur deuxième dose de rappel : 6 mois après le premier rappel pour les personnes de 60 à 79 ans ; 3 mois après le premier rappel à partir de 80 ans.