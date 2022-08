Covid-19 : l’épidémie en net recul en Bourgogne-Franche-Comté

Le repli s'est confirmé la semaine dernière selon l’agence régionale de santé qui parle d'une "forte baisse" dans un contexte estival propice aux retrouvailles. "Le taux d’incidence en population générale s’établit désormais à 238 pour 100 000 habitants, tandis que le taux d’incidence des plus de 65 ans passe cette semaine sous la barre des 300" note l'ARS.

Le taux de positivité des tests, qui se stabilise cette semaine avec une diminution de seulement 1,5 point. Un chiffre qui doit "inciter au maintien des gestes barrière."

"La protection des personnes vulnérables reste essentielle" ARS Bourgogne-Franche-Comté

La seconde dose de rappel

Plus de 700 patients "Covid" sont recensés dans les établissements hospitaliers de la région, dont plus de 370 pour cause principale de la Covid-19

La seconde dose de rappel est ouverte à toute la population de plus de 60 ans, mais également aux femmes enceintes, personnes immunodéprimés ou à risque de forme grave de Covid-19 ou vivant dans l’entourage d’une personne fragile, ainsi qu’aux professionnels de santé ou salariés du secteur de la santé et du médico-social.