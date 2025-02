Le comité de défense de la santé du Doubs demande l’instauration d’un “100 % Sécu”

"Rappelons que, depuis 2020, l'augmentation moyenne des tarifs des mutuelles est d’environ 30 %. Les retraité(e)s et les populations les plus pauvres et précaires sont les principales victimes de cette hausse de tarifs, car leur état de santé nécessite une bonne couverture maladie et donc une complémentaire santé – même si 12 % de la population n’a pas de mutuelle - mais les retraites sont loin d’augmenter au même rythme que les hausses de cotisation des mutuelles", s’insurge le comité.

Selon lui, les complémentaires sont "amenées à prendre en charge les frais de santé qui sont de moins en moins couverts par la Sécurité sociale du fait des mesures gouvernementales qui se succèdent" (déremboursement de médicaments, franchises, faible couverture des prothèses dentaires, audio, lunettes, hausse du ticket modérateur sur les frais dentaires, les transports sanitaires).

Le Comité de Défense de la santé du Doubs, depuis sa création, demande l’instauration d’un "100% Sécu" en remboursant à 100 % les soins de santé nécessaires et en intégrant les mutuelles dans la Sécurité Sociale.

"Une politique de soins, de prévention, doit être déployées pour permettre l’accès aux soins de toute la population. La Sécurité Sociale doit intégralement être financée par la cotisation. La Sécurité sociale doit couvrir 100 % des frais de santé", conclut le comité.