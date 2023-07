Le prix de l'alcool va-t-il augmenter en 2024 ?

Si les prix des aliments commencent seulement à baisser, ceux des bouteilles d'alcool eux, pourraient bientôt augmenter. Si pour l'heure, cette mesure reste au stade de projet, cette démarche pourrait être un sujet phare pour les prochaines semaines. Elle devrait être analysée en septembre prochain lors de l’examen au Parlement du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024.

Les professionnels inquiets

Une nouvelle qui pourrait bien effrayée les amateurs de boissons. Néanmoins, cette hausse se montrerait minime, de quelques centimes seulement. Mais pour les professionnels du milieu, cette augmentation tournerait plutôt à un ou deux euros. Avec une hausse de 10% «sur un prix moyen de 19 euros pour un litre», calculé sur les droits et la TVA, «cela donne une augmentation de 1,17 euros», relève la Fédération française des spiritueux.

Droits d'accises et impôts indirects

En plus de la TVA à 20%, les alcools et boissons alcoolisées sont soumis aux droits d’accises, correspondant à des impôts indirects sur la consommation. Aujourd'hui, la hausse des prix de ces produits est calculée sur l'évolution des prix de l'année N-2 (2021), et s'élève à 1,6%. Avec ce nouveau projet, les prix seraient calculés à partir de l'inflation de l'année N-1, et donc de 2022. Si l’indice des prix à la consommation de l’an dernier affiche 5,2%, la hausse des droits d’accises est plafonnée à 1,75% et ne devrait pas s’envoler au-delà.

Info +

Cette mesure avait déjà été proposée en juin par une commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.