Narumi Kurosaki : rappel des faits et calendrier du procès en appel de N. Zepeda à Vesoul

Le calendrier du procès prévoit de commencer lundi 4 décembre jusqu’au 22 décembre 2023.

Nicolas Zepeda, d’origine chilienne, est renvoyé devant la cour d’assises du Doubs pour avoir, entre le 5 et le 6 décembre 2016, à Besançon ou dans les alentours (le corps de Narumi Kurosaki n’ayant à ce jour jamais été retrouvé), volontairement donné la mort à l’étudiante japonaise avec préméditation. Le suspect encourt la réclusion criminelle à perpetuité. Il sera assisté de Me Sylvain Cormier, un avocat lyonnais, après le désistement de Me Portejoie seulement deux semaines avant le début de ce procès.

Cinq personnes se sont constituées parties civiles : Koji Kurosaki, la maman de Narumi, Honami Kurosaki, Kurumi Kurosaki, les soeurs de Narumi et Taeko Akiyama assistés de Me Sylvie Gallet, avocate au barreau de Besançon. Arthur Del Piccolo-Saleh, le petit ami de Narumi, est quant à lui assisté de Me Randall Schwerdorffer, avocat au barreau de Besançon.

Lors du premier procès aux assises de Besançon qui s’était déroulé pendant deux semaines en avril 2022, Nicolas Zepeda avait été reconnu coupable d’avoir prémédité le meurtre de Narumi Kurosaki en décembre 2016 et avait été condamné à 28 ans de réclusion criminelle. Le lendemain de cette décision, le Chilien avait interjeté appel de sa condamnation.

Le calendrier prévisionnel

Lundi 4 décembre :

9h - prestation de serment des interprètes, constitution du jury, appel des témoins et experts, suspension.

10h45 : rapport du président de chambre à la cour d’appel de Besançon François Arnaud, déclaration de l’accusé.

14h - auditions de témoins de personnalité dont l’un par visioconférence du Chili, interrogatoire de personnalité de l’accusé.

Mardi 5 décembre :

8h : auditions de témoins par visioconférence du Japon.

14h : auditions de témoins.

Mercredi 6 décembre :

8h : auditions de témoins.

14h : auditions de témoins par visioconférence du Royaume-Uni.

Jeudi 7 décembre :

9h30 : audition des enquêteurs

14h : audition des enquêteurs

Vendredi 8 décembre :

Journée réservée en cas de retard ou de suspension jusqu’au lundi.

Lundi 11 décembre :

8h : auditions de témoins par visioconférence du Japon.

14h : audition d’experts (expertise médicale, ADN et informatique)

Mardi 12 décembre :

9h : audition de partie civile.

14h : audition de partie civile.

17h : audition de témoin par visioconférence du Chili.

Mercredi 13 décembre :

9h15 : déposition d’expert (ADN)

10h15 : auditions de témoins.

14h : interrogatoire de l’accusé sur les faits.

Jeudi 14 décembre :

9h45 : auditions d’experts (expertise psychiatrique et psychologique)

Vendredi 15 décembre :

Journée réservée en cas de retard ou de suspension jusqu’au lundi.

Lundi 18 décembre :

Plaidoirie des parties civiles.

Réquisitoire du ministère public.

Plaidoirie de la défense.

Mardi 19 décembre :

Le cas échéant, clôture des débats et délibéré.

Mercredi 20 décembre :

Journée réservée en cas de retard ou de suspension jusqu’au lundi.

Jeudi 21 décembre :

Journée réservée en cas de retard ou de suspension jusqu’au lundi.

Vendredi 22 décembre :

Journée réservée en cas de retard ou de suspension jusqu’au lundi.