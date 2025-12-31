Quels ont été les 10 articles les plus lus en 2025 sur maCommune.info ?

Zoom sur les 10 articles les plus lus
Première cause de mortalité chez les seniors, la Bourgogne-Franche-Comté poursuit sa mobilisation contre les chutes
L’Agence Régionale de Santé, le Pôle de gérontologie et d’innovation (PGI) et la Carsat Bourgogne-Franche-Comté sont engagés depuis 2022 dans le plan antichute des personnes âgées. Troisième journée de bilan, ce 16 janvier 2025, à Dijon.
Il accuse Darty de ne pas lui avoir envoyé sa montre connectée, la police saisit la montre et son portable.
Le 29 avril 2025, un homme âgé de 26 ans a été placé en garde à vue au commissariat de Besançon pour tentative d’escroquerie avec faux et usage de faux document administratif auprès d’une entreprise française spécialisée dans la vente d’électroménager et de téléphonie.
Neige et Verglas : 7 départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune
Météo France a placé tous les départements de la Bourgogne-Franche-Comté à l’exception de la Haute-Saône en vigilance jaune pour un risque de neige et verglas à compter de ce mercredi 24 décembre 20h et ce jusqu’en début de matinée du jeudi 25 décembre 2025.
Sept départements placés en vigilance jaune aux orages en Bourgogne-Franche-Comté
Sécurité à la frontière : 900 personnes contrôlées entre la France et la Suisse
Une opération conjointe avec les autorités françaises et suisses, présentes dans le cadre de la P.O.T. (Plateforme Opérationnelle Transfrontalière) s’est tenue mercredi 18 novembre 2025 sur dix points de contrôle répartis entre le Territoire de Belfort et le Jura. L’opération était pilotée depuis l’Hôtel de police de Besançon.
Exclusivité - Trois nouvelles enseignes arrivent bientôt à la Galerie Chateaufarine de Besançon...
La galerie commerciale Chateaufarine à Besançon s’apprête à accueillir trois nouvelles boutiques dès le mois de septembre 2025. Cosmétiques, accessoires, bijoux fantaisie et décoration seront à l’honneur…
10 septembre : quelles sont les manifestations prévues en Bourgogne-Franche-Comté ce mercredi ?
La mobilisation nationale s’organise ce mercredi 10 septembre 2025. Appelée "bloquons tout", elle promet de paralyser une grande partie du pays. Quelles sont les mobilisations prévues en Bourgogne-Franche-Comté ?
À Porrentruy, la piscine municipale est interdite aux Français
Billet • Non, ce n'est pas une plaisanterie. Depuis le 11 juillet 2025, la commune de Porrentruy a pris la décision de refuser l’accès à sa piscine municipale aux ressortissants français, comme le rapporte le site lematin.ch. En cause ? Des "incivilités" et un "manque de place", invoqués par les autorités locales pour justifier cette mesure.
Sept départements de Bourgogne-Franche-Comté placés en vigilance jaune aux orages
Qui est le colonel Elodie Montet, commandant le groupement de gendarmerie du Doubs ?
Le lundi 15 septembre, à 16h30 au château de Vaire, le colonel Élodie Montet prendra officiellement le commandement du groupement de gendarmerie départementale du Doubs. Elle dirigera 600 gendarmes et pourra compter sur l’appui de 400 réservistes pour couvrir 567 communes du département. Rencontre.