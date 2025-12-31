Mercredi 31 Décembre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Quels ont été les 10 articles les plus lus en 2025 sur maCommune.info ?

Publié le 31/12/2025 - 09:03
Mis à jour le 30/12/2025 - 16:25

L’année 2025 touche à sa fin, l’occasion de regarder avec vous, fidèles lectrices et lecteurs les 10 articles que vous avez le plus lus.

© Alexane Alfaro
Zoom sur les 10 articles les plus lus

Première cause de mortalité chez les seniors, la Bourgogne-Franche-Comté poursuit sa mobilisation contre les chutes

L’Agence Régionale de Santé, le Pôle de gérontologie et d’innovation (PGI) et la Carsat Bourgogne-Franche-Comté sont engagés depuis 2022 dans le plan antichute des personnes âgées. Troisième journée de bilan, ce 16 janvier 2025, à Dijon.

Il accuse Darty de ne pas lui avoir envoyé sa montre connectée, la police saisit la montre et son portable.

Le 29 avril 2025, un homme âgé de 26 ans a été placé en garde à vue au commissariat de Besançon pour tentative d’escroquerie avec faux et usage de faux document administratif auprès d’une entreprise française spécialisée dans la vente d’électroménager et de téléphonie. 

Neige et Verglas : 7 départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune

Météo France a placé tous les départements de la Bourgogne-Franche-Comté à l’exception de la Haute-Saône en vigilance jaune pour un risque de neige et verglas à compter de ce mercredi 24 décembre 20h et ce jusqu’en début de matinée du jeudi 25 décembre 2025.

Sept départements placés en vigilance jaune aux orages en Bourgogne-Franche-Comté

Météo France place à nouveau la quasi-totalité de la région en vigilance jaune aux orages ce dimanche 27 juillet 2025 vers midi.

Sécurité à la frontière : 900 personnes contrôlées entre la France et la Suisse

Une opération conjointe avec les autorités françaises et suisses, présentes dans le cadre de la P.O.T. (Plateforme Opérationnelle Transfrontalière) s’est tenue mercredi 18 novembre 2025 sur dix points de contrôle répartis entre le Territoire de Belfort et le Jura. L’opération était pilotée depuis l’Hôtel de police de Besançon.

Exclusivité - Trois nouvelles enseignes arrivent bientôt à la Galerie Chateaufarine de Besançon...

La galerie commerciale Chateaufarine à Besançon s’apprête à accueillir trois nouvelles boutiques dès le mois de septembre 2025. Cosmétiques, accessoires, bijoux fantaisie et décoration seront à l’honneur…

10 septembre : quelles sont les manifestations prévues en Bourgogne-Franche-Comté ce mercredi ?

La mobilisation nationale s’organise ce mercredi 10 septembre 2025. Appelée "bloquons tout", elle promet de paralyser une grande partie du pays. Quelles sont les mobilisations prévues en Bourgogne-Franche-Comté ?

À Porrentruy, la piscine municipale est interdite aux Français

Billet • Non, ce n'est pas une plaisanterie. Depuis le 11 juillet 2025, la commune de Porrentruy a pris la décision de refuser l’accès à sa piscine municipale aux ressortissants français, comme le rapporte le site lematin.ch. En cause ? Des "incivilités" et un "manque de place", invoqués par les autorités locales pour justifier cette mesure.

Sept départements de Bourgogne-Franche-Comté placés en vigilance jaune aux orages

Météo France a placé la quasi-totalité de la région en vigilance jaune aux orages ce 1er août 2025.

Qui est le colonel Elodie Montet, commandant le groupement de gendarmerie du Doubs ?

Le lundi 15 septembre, à 16h30 au château de Vaire, le colonel Élodie Montet prendra officiellement le commandement du groupement de gendarmerie départementale du Doubs. Elle dirigera 600 gendarmes et pourra compter sur l’appui de 400 réservistes pour couvrir 567 communes du département. Rencontre.

Publié le 31 décembre à 09h03 par Hélène L.
Société

DOUBS (25)
Société

Saint-Sylvestre : quelles sont les interdictions de la préfecture dans le Doubs ?

Mise à jour • Comme chaque année à la même époque, la préfecture du Doubs publie une liste des interdictions dans le cadre du réveillon de la Saint-Sylvestre. Voici les interdictions qui prendront effet mardi 30 décembre 2025 à 20h00 au vendredi 2 janvier 2026 à 6h00.
 
 

Publié le 30 décembre à 17h51 par Hélène L.
Franche-Comté
Société

Décès de Brigitte Bardot : son engagement pour la cause animale en Franche-Comté

Brigitte Bardot s’est éteinte dimanche 28 décembre 2025 à l’aube, à l’âge de 91 ans. L’ancienne actrice est décédée dans sa maison de Saint-Tropez, entourée de son mari Bernard d’Ormale. Entre 2017 et 2024, elle s'était impliquée dans plusieurs campagnes de défense des animaux à Besançon et en Franche-Comté.

Publié le 29 décembre à 10h00 par Alexane
France
Services Société

Démarchage téléphonique : de nouvelles règles d’affichage des numéros de téléphone à compter du 1er janvier 2026

Vous l’avez remarqué, de nombreux appels frauduleux vous contacte parfois avec des numéros tels que des 06 ou des numéros locaux, qui à première vue, vous semble familiers. De nombreux auteurs d’appels frauduleux parviennent à usurper aléatoirement des numéros de téléphone, notamment des numéros mobiles de particuliers, pour se faire passer pour une entité de confiance. À compter du 1er janvier 2026, une évolution concernant les règles d’affichage des numéros de téléphone permettra de repérer ces appels plus facilement. On fait le point avec l’aide du site internet gouvernemental service-public.gouv.fr.

Publié le 28 décembre à 09h29 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Société

Mister France 2026 : Eddy Bailly, agriculteur, représentera la Franche-Comté en finale nationale

La grande finale nationale de Mister France se tiendra le 17 janvier 2026 à Rueil-Malmaison. À cette occasion, Eddy Bailly, élu Mister France Franche-Comté 2025, représentera la région lors de cet événement national réunissant les candidats sélectionnés dans chaque territoire.

Publié le 27 décembre à 17h00 par Alexane
Besançon
Société

Cadeau raté à Noël ? On a les solutions…

S'il n'est pas toujours évident de savoir ce qui ferait plaisir ou non à Noël, il arrive parfois que certains cadeaux ne vous plaisent pas du tout et vous restent donc sur les bras. Alors si certains de vos proches ont raté leur coup cette année à Noël, on vous propose plusieurs solutions pour vous en débarrasser…

Publié le 25 décembre à 09h30 par Macommune.info
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Fêtes de fin d’année : quand la magie opère… à condition de ne pas appeler les pompiers

Les fêtes sont là, les maisons brillent de mille feux, les tables débordent et l’ambiance se réchauffe. Mais attention : entre la bûche, la fondue et les bougies paillettées, la magie de Noël peut vite tourner au numéro d’équilibriste version ”sécurité incendie”. Petit tour d’horizon, avec le sourire, des pièges à éviter pour finir l’année autrement qu’avec un camion rouge devant chez soi et des blessés.

Publié le 24 décembre à 18h00 par Alexane

Les films à voir au cinéma pendant les vacances de Noël
