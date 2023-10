Santé : le Parc naturel régional du Doubs Horloger et le Pays du Haut-Doubs liés pour 5 ans

Après deux années de diagnostic et de concertation, cette nouvelle feuille de route 2023-2028 propose six axes-stratégiques, déclinés en 16 fiches-actions. L'objectif : relever les défis de l'attractivité du territoire et de la démographie des professionnels de santé, de la santé mentale comme de l'accompagnement des "plus vulnérables" ou de la lutte contre les maladies vectorielles.

147 communes concernées

Ancré sur le territoire, le CLS permet de coordonner les actions locales et d'animer un réseau d'acteurs pour faciliter les parcours de soins et les actions de prévention et de promotion de la santé. Le contrat local de santé couvre le territoire du Pays Horloger et du syndicat mixte du Pays du Haut- Doubs. Il compte près de 110.000 habitants et 147 communes réparties sur huit communautés de communes. Géographiquement, il couvre les Pays Horloger et Pays du Haut-Doubs et s'étend sur 1.850 km2.