Shopping de Noël : L’Orchidée de la Botanicals Collection Légo® à la boutique Fnac à Besançon

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur une plante LEGO® L'Orchidée de la Botanicals Collection à la boutique Fnac Légo® de la Galerie Chateaufarine.

Cet article est une publicité financée par la Galerie Chateaufarine.

La boutique Fnac Légo® de la Galerie Chateaufarine vous éblouit ! Ajoutez cette magnifique plante LEGO® L'Orchidée de la Botanicals Collection à votre décor et immergez-vous dans ce monde floral fascinant pour orner votre maison.

Inspiré de vraies plantes, cet ensemble LEGO® pour adulte offre des détails incroyablement réalistes et naturels.

Prix : 49.99€

Infos pratiques