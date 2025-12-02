Shopping de Noël : L’Orchidée de la Botanicals Collection Légo® à la boutique Fnac à Besançon

Cet article est une publicité financée par la Galerie Chateaufarine.
La boutique Fnac Légo® de la Galerie Chateaufarine vous éblouit ! Ajoutez cette magnifique plante LEGO® L'Orchidée de la Botanicals Collection à votre décor et immergez-vous dans ce monde floral fascinant pour orner votre maison.
Inspiré de vraies plantes, cet ensemble LEGO® pour adulte offre des détails incroyablement réalistes et naturels.
- Prix : 49.99€
Infos pratiques
- Boutique Fnac Légo® / La Galerie Chateaufarine
- Rue Réne Char – 25000 Besançon (face à Devred)
- Site internet : www.la-galerie.com
- Horaires d’ouvertures : 11h-19h jusqu’au 3 janvier 2026 (La galerie 9h30-19h30)