Shopping de Noël : un "instant découverte" à l’Hôtel du Lac

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 23 décembre 2024, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur "l’instant découverte" à l’Hôtel du Lac de Malbuisson…

Cet article est une publicité financée par l'Hôtel du Lac.

Evadez le temps d'un moment unique au sein de notre complexe hôtelier et gastronomique Le Lac*** dans un cadre enchanteur au bord du du 3ème lac naturel de France. Notre offre spéciale "Instant Découverte" allie Charme, nature et gastronomie et comprend un apéritif d'accueil, une nuit en chambre standard côté lac à l'Hôtel Le Lac, deux petits-déjeuners, deux menus de Saison au Restaurant Le Lac (hors boissons).

Prix : 238,00 € pour 2 personnes

