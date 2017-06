Céline Kallmann, une Bisontine journaliste à Europe 1

Carte d'identité

Née à Rouen, Céline Kallmann est arrivée à l'âge de deux ans à Besançon. Elle a passé toute son enfance dans la capitale comtoise et tient à rester en lien étroit avec sa Franche-Comté (presque) natale ! De cette période bisontine, elle a gardé de nombreux amis qui aujourd'hui vivent éparpillés au Brésil, à Dijon … et bien sûr Besançon.

Alors collégienne à Camus, on lui demande sur sa fiche de vœu quel voie professionnelle elle souhaite emprunter. Elle répond comédienne ou journaliste ! "Mes parents m'ont surtout soutenue dans le journalisme ! J'ai d'ailleurs réalisé son stage d'observation de 3e à France 3 Franche-Comté " déclare-t-elle avec un sourire permanent dans la voix.. Et c'est avec sa voix qu'elle embrassera la carrière de journalisme.

Au lycée Ledoux, elle décide de partir un an aux États-Unis dans une famille à l'âge de 16 ans pour apprendre l'anglais. "Ça a été entrecoupé, mais j'ai adoré mon lycée Ledoux avec mon option théâtre et mon prof de français…" Après une prépa sciences-po, elle intègre l'ISCPA, une école de journalisme de Lyon.

La radio... "une révélation"

Son premier stage à RTL a été une "révélation". "J'ai tout appris là-bas. J'ai longtemps travaillé avec Hervé Béroud, qui aujourd'hui est l'actuel directeur de la rédaction de BFM. C'est un homme qui a marqué mon "parcours" et qui m'a poussé vers le haut. J'étais pigiste au départ, j'ai travaillé huit ans à RTL, j'ai aussi travaillé à Autoroute FM… "

Lever à 1h30 du matin pour la matinale

Alors qu'elle est en contrat à RTL, Europe 1 la repère et l'engage en septembre 2009 pour la présentation de flash, journaux, ou la réalisation de reportages au service société. Depuis septembre 2016, elle présente les journaux dans la matinale de Thomas Sotto. Pour présenter les journaux, Céline se lève tôt… très tôt, à 1h30 du matin ! "J'arrive au travail vers 2h. Je remonte toutes les dépêches, lit la presse puis me rend en conférence de rédaction durant une heure. Puis, j'écris mes journaux. (…) Au niveau social, je préfère travailler la nuit plutôt que le week-end. Et puis l'actu est plus nerveuse en semaine… ".

C. Kallmann : "J'ai été biberonné au comté et à la cancoillotte…"

Si Céline se dit heureuse d'aller travaille avec une équipe aussi motivée, elle doit composer avec son équilibre de vie personnelle. "Ma difficulté c'est de trouver un équilibre familial, surtout avec des horaires décalés. Je n'ai pas envie de passer à côté de ma famille. Je fais mes choix par rapport cela…"

Pour se ressourcer, la journaliste revient régulièrement sur Besançon pour voir ses parents, neveux et nièces. "J'aime beaucoup ma ville, mais je ne suis pas sure que je pourrais y vivre à nouveau. J'ai mis du temps à me sentir parisienne, mais j'ai appris à apprivoiser cette ville qui va à cent à l'heure. À Besançon le temps est différent. Les gens sont cools, sympas, prennent leur temps là où à Paris les gens sont hyper pressés. Dès que je rentre, j'ai besoin d'un temps d'adaptation. Ici, les gens sont plus calmes". Et quand elle repart, c'est souvent chargé de produits de la région. "Je suis une vraie ambassadrice de la Franche-Comté ! C'est un peu cliché de dire ça… mais j'adore le fromage. J'ai été biberonnée au comté et à la cancoillotte… Au vin jaune à l'ail, J'adore ça ! "

