Les mille et un reflets de la future cité Viotte...

La grande halle de la Sernam n'est plus. Mais une partie des charpentes sera réutilisée sur trois des futurs bâtiments. « Ces halles avaient des charpentes magnifiques que j'ai souhaité garder en partie dans une volonté de réemploi. On utilise également les matériaux de la région notamment pour garder ce caractère local au projet … », a précisé Brigitte Métra, l’architecte du projet heureuse de revenir dans sa région natale pour la reconversion de cela friche ferroviaire. « A Besançon, il y a beaucoup de toitures, de tuiles et j'ai voulu ici le rappeler avec une architecture qui transforme ce signal de manière intemporelle.»

Variations autour de la pierre bleue de Besançon

Le projet s’étend sur 160 mètres de long et scindé en deux parties afin de s’intégrer dans le tissu urbain. Brigitte Métra a travaillé sur la lumière des façades avec une peinture dichroïque changeantes. Pour les tuiles, l’architecte a oeuvré avec l’entreprise locale Wienerberg (Migeon) de Lantenne-Vertière qui a spécialement innové pour ce projet (voir video).

L’entreprise Simonin de Montlebon, qui avait élaboré le pavillon de l’exposition universelle de Milan, fournira les charpentes avec du bois de la région. Comme une réinterpretation de la pierre bleu typique de Besançon, les volets bicolores changeront de teinte en fonction de la lumière du jour… et de la nuit !

En haut du plus grand bâtiment, deux niveaux de logements de grand standing avec de grandes terrasses donneront une vue imprenable sur la Citadelle de Besançon.

Un projet « moderne et novateur »

En visite dans la région dans le cadre de son tour de France, le directeur général de la Caisse des Dépôts (nommé depuis le mois de décembre 2017) a salué le projet dans son ensemble. « C'est extrêmement moderne et novateur dans le respect de la tradition culturelle de Besançon et l'insertion de la l'obligation écologique et d'insertion en lien avec les entreprises de la région » a souligné Eric Bompard. « Du fait de toutes ces convergences, nous sommes très fiers de participer à ce projet mais aussi aux autres que vous avez en tête et que nous allons continué à appuyer en liaison avec les collectivités et les services de l'état. »

Le pôle tertiaire va s’étendre sur 27.000 m2 dont 16.000 m2 pour plus de 800 agents qui seront regroupés sur le même site aux côtés de 200 agents du conseil régional. Tous pourront profiter d’un restaurant inter-administration de 1.000 m2 « Le simple fait de se regrouper engendrera des économies. Ce nouveau pôle va redynamiser tout un quartier », selon le préfet du Doubs Raphaël Bartolt qui a initié une réflexion inédite d’un plan inédit de déplacement d’entreprise à l’échelle de l’administration.

Les employés de l’état intégreront le plus grand bâtiment le long des voies ferrées. Le chantier va démarrer mi avril. Sur cette partie, l’achèvement des travaux est programmé pour la fin de l’année 2019. Le coût des travaux s’élèvent à 42 M€ pour un projet global de 58 M€.

Info +

Réunion publique le 3 avril 2018