Lycéens étrangers : des familles d'accueil bénévoles sont recherchées !

"Je suis partie un an à l'étranger avec l'association PIE (Programmes internationaux d'échanges), alors que j'étais encore lycéenne. Cette expérience m'a permis de devenir bilingue, d'avoir une deuxième famille et de gagner en maturité", explique Sarah Souini, responsable PIE de la région Nord-Est.

maCommune.info : Quel est l'objectif de l'échange ? Comment cela se passe-t-il ?

Sarah Souini : "Il n'y a pas de réciprocité direct dans l'échange. Nous sommes spécialisés sur la longue durée, et plus spécialement sur "l'année scolaire". Nous organisons aussi quelques séjours de trois à six mois. Au-delà de l'acquis linguistique, lequel est primordial en raison de l'âge, du contexte et de la durée, ces séjours sont essentiels dans le développement de l'adolescent (maturité, acquis, indépendance...). On peut parler d'un bagage pour la vie. Pour l'accueil, nous sommes toujours à la recherche de famille d'accueil françaises bénévoles".

mC : Combien d'étudiants cela représentent-t-ils en France et en Franche-Comté ?

Sarah Souini : "PIE accueille tous les ans une centaine d'étudiants venus des cinq continents. Cette année, trois d'entre eux, ont été placés en Bourgogne-Franche-Comté. Dans cette même région, 14 lycéens français sont partis cette année, avec nous, à l'étranger pour une année scolaire".

mC : Comment devient-on famille d'accueil ?

Sarah Souini : "La motivation est le critère principal. Une visite est obligatoire, elle permet de valider la famille d'accueil de lui exposer clairement les enjeux du programme. Il n'y a pas de famille type. Nous travaillons en dehors de toutes considérations sociales, ethniques et confessionnelles".

Info +