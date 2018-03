Grippe dans les établissements médicaux : seulement 21% des professionnels sont vaccinés

L’ARS se mobilise pour "soutenir les efforts au profit d’une plus forte immunité de groupe", est-il indiqué dans un communiqué. "Limiter la transmission du virus, protéger les patients et les résidents, en particulier à risque, diminuer le retentissement socio-économique (arrêts de travail, désorganisation des établissements)... les enjeux de la vaccination contre la grippe saisonnière sont nombreux."

Des messages pour sensibiliser à la vaccination anti-grippale

L’Agence Régionale de Santé conduit une politique vaccinale volontariste, en particulier au sein des établissements de santé (ES) et des établissements médico-sociaux (EMS). L’Assurance Maladie, dans le cadre d’un accompagnement dans les EHPAD (plan national), porte également des messages pour sensibiliser à la vaccination anti-grippale les résidents et les professionnels y travaillant.

Pour la saison 2017-2018, l’ARS a demandé au CPias Bourgogne Franche-Comté (centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins) une étude visant à dresser l’état des lieux de la couverture vaccinale, tant des professionnels salariés de ces établissements que des résidents institutionnalisés en EMS. Près de 250 établissements ont répondu au questionnaire qui leur a été adressé à l’automne : un peu plus de 200 EMS (EHPAD, mais aussi Foyer d'accueil médicalisé, Maison d'accueil spécialisé, Institut médico-éducatif...*) et une quarantaine d’ES (centres hospitaliers, cliniques...)

Un point positif pour l’ensemble des répondants pour l'ARS : près de 95% ont organisé la promotion de la vaccination contre la grippe auprès des professionnels. "Cette promotion de la vaccination est également très bien installée à l’attention des résidents, puisqu’elle est pratiquée dans la totalité des EMS participant à l’enquête", précise l'ARS.

Professionnels : une couverture vaccinale de 21%

Concernant la couverture vaccinale, les résultats sont "moins satisfaisants" pour l'agence de santé. La couverture vaccinale antigrippale médiane des professionnels s’établit à 21%, avec une variabilité selon la catégorie d'établissement : de l'ordre de 25 % en ES, de 29% en EHPAD, inférieure à 20% dans les IME/IEM (institut d'éducation motrice).

Dans les établissements médico-sociaux, la couverture vaccinale antigrippale médiane des résidents se monte à 85,7%. Parmi ces établissements, les plus forts taux sont observés dans les MAS (plus de 90%) et les EHPAD (plus de 87%).