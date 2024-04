Pancartes brandis par les élus RN en conseil régional : les réactions s’enchaînent…

Communiqué des élus de la majorité municipale de Besançon :

"Ce dimanche 7 avril, deux jeunes femmes ont brandi deux pancartes associant migrants et violeurs lors du carnaval de la ville, une banderole a également été affichée Grande rue. Des messages haineux incitant la haine raciale que nous dénonçons avec la plus grande fermeté.

Anne Vignot, au nom de la Ville de Besançon a porté plainte ce lundi 8 avril. L’ensemble de la majorité municipale et « Ensemble Bisontins ! » soutiennent cette démarche et saluent l’initiative du Parquet d’ouvrir une enquête pour provocation à la haine raciale à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur origine. Depuis l’annonce du dépôt de plainte, Madame la Maire de Besançon, Anne Vignot, subit une série de commentaires et réactions haineuses et particulièrement violentes à son égard sur les réseaux sociaux en messages publics et privés. Nous lui affirmons tout notre soutien. Ces messages feront systématiquement l’objet de signalements et nous souhaitons que leurs auteurs soient condamnés.

Dans un contexte de multiplication des actes violents à l’égard des élus et de banalisation des idées xénophobes, nous appelons tous les élus et citoyens attachés aux valeurs humanistes et républicaines à dénoncer d’une même voix ces messages délétères et à combattre la propagation des idées d’extrême droite. Aucune banalisation ne peut être tolérée. Le poison de la haine de l’autre, de la stigmatisation et du racisme ne s’installera pas dans notre ville dont l’histoire est profondément humaniste. Fidèles à ces valeurs, nous continuerons à bâtir une ville inclusive et accueillante".

Les président-e-s des groupes politiques de la Ville de Besançon signataires de ce communiqué :

Anthony Poulin pour le groupe EELV-Société Civile

Nicolas Bodin pour le groupe Socialiste

Hasni Alem pour le groupe Communiste et républicain

Laurent Croizier pour Ensemble bisontins !

Kévin Bertagnoli Génération-s

Pascale Billerey A gauche citoyen !"

Myriam El Yassa, première fédérale PS du Doubs

"Il n y pas de banalisation du RN mais une banalisation du mal. Indignons nous ! Le comportement répréhensible du Rassemblement National au sein de l'Hémicycle du Conseil Régional de Bourgogne Franche Comte est une insulte à nos valeurs républicaines. Alors que notre société lutte contre toutes formes de discrimination, le RN persiste dans des attitudes déplorables.

Les violeurs on ne les met pas dehors mais en prison ! Le terme "unter Mensch" renvoie au lexique nazi

Dans cette enceinte où siègent les élus du peuple, certains osent proférer des paroles indignes, semant la division et la méfiance. Nous ne saurions tolérer de telles atteintes à la dignité humaine et à la cohésion sociale. En cette heure sombre, nous nous tenons aux côtés de Marie-Guite Dufay, présidente de région, adherente a la federation ps du doubs. Sa démarche de saisine du Procureur de la République est un acte de courage et de fermeté, rappelant à chacun que nul ne peut se soustraire à la justice

Nous dénonçons fermement le manque de respect des élus d extreme droite envers les institutions et leur propension à propager des discours haineux et discriminatoires. En tant que représentants du peuple, ils ont le devoir de promouvoir l'unité et la diversité, plutôt que de semer la division et la peur.

Devons nous être surpris de l attitude de ces élus ? Nous ne pouvons pas ignorer le passé trouble de certains membres du Rassemblement National, comme Julien Odoul et leurs dérapages racistes répétés.

Julien Odoul s'est deja illustré par ses propos discriminatoires à l'égard des personnes de confession musulmane, notamment en demandant à une femme voilée de quitter une séance plénière du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté en 2019 et faisant pleurer son petit garçon.

Le fondateur du Front National Jean Marie le Pen avait multiplié les déclarations racistes tout au long de sa carrière politique, qualifiant notamment l'immigration d'"invasion" et tenant des propos négationnistes. Nous appelons donc à la responsabilité de tous les acteurs politiques pour promouvoir un débat sain et constructif, basé sur les valeurs de la République française.

Rappelons-nous les mots de notre grand poète Victor Hugo : "La haine aveugle les yeux, l'amour les ouvre." Que nos actions soient guidées par l'amour de la justice et le respect de l'autre, quels que soient son origine, sa religion ou sa couleur de peau".