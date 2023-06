Les Journées olympiques de Decathlon les 23 et 24 juin au Palais des sports de Besançon

Vous avez entre 18 et 25 ans et vous souhaitez partir en vacances ? L'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) propose une aide portée à 250 € en 2023 pour un hébergement à la mer, à la montagne ou en ville, en France ou en Europe, parmi une sélection de séjours du programme "Départ 18:25". Quelles sont les conditions ? On fait le point avec le site du service-public.fr.