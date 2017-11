Vaccination contre la grippe : la Bourgogne Franche-Comté dans la moyenne nationale

C'est mathématique. En raison du vieillissement de la population, les personnes invitées à se faire vacciner par l’Assurance Maladie sont de plus en plus nombreuses chaque année. Le nombre total de personnes vaccinées continue ainsi de progresser, mais "il reste nettement insuffisant" selon l'agence régionale de santé pour atteindre une bonne couverture vaccinale. Moins d’une personne sur deux pour qui la grippe représente un risque s’est faite vacciner l’hiver dernier.

En Bourgogne Franche-Comté, sur la saison hivernale 2016-2017, la couverture a varié entre les différents départements de 45,1 % dans le Territoire de Belfort à 53,1 % en Côte-d’Or. Le Doubs est à 49,50%.

Selon l'ARS, la vaccination antigrippale permet d’éviter des cas graves de grippe et des excès de mortalité chez les personnes âgées : 21 200 décès en excès en France dont 1.550 en Bourgogne- Franche-Comté durant l’épidémie de grippe 2016-2017, dont 68 % dus à la grippe

Lancée le 6 octobre dernier, la campagne « Ne laissons pas la grippe nous gâcher l’hiver » axe sa communication sur une idée simple. "Le premier geste pour se protéger de la grippe à l’approche de l’hiver est la vaccination (…) Les rares effets indésirables du vaccin sont sans gravité avec petite fièvre ou douleur légère au point d’injection…."

Les gestes pour éviter la grippe

Se laver les mains régulièrement, se couvrir la bouche en cas de toux, utiliser des mouchoirs en papier à usage unique et les jeter... sont autant de gestes complémentaires à la vaccination qui limitent la transmission du virus.

Couverture vaccinale contre la grippe durant l'hiver 2016-2017 en Bourgogne Franche-Comté :

Secteur Taux de couverture France métropolitaine 49,80% Bourgogne-Franche-Comté 49,90% CPAM Dijon 53,10% CPAM du Doubs 49,50% CPAM Lons-le-Saunier 46,40% CPAM Nevers 51,00% CPAM Vesoul 47,60% CPAM Mâcon 50,30% CPAM Auxerre 50,80% CPAM Belfort 45,10%

La vaccination pour qui ?

Elle s’adresse particulièrement aux personnes pour qui la grippe représente un risque de complications parfois graves : les personnes de 65 ans et plus, celles atteintes d’une maladie chronique, les femmes enceintes et les personnes souffrant d’obésité morbide.

Les taux par tranches d’âge étaient de 37,3 % de 65 à 69 ans et 55,6 % à 70 ans et plus, ce qui correspond à un phénomène connu de meilleure couverture vaccinale chez les plus âgés.