Le deuxième tome des Livres dans la Boucle enregistre près de 28.000 visiteurs

Le Grand Besançon, organisateur de la seconde édition des "Livres dans la Boucle" ne cache pas sa satisfaction ce dimanche soir. Entre 27 et 28.000 lecteurs ont franchi le seuil du chapiteau installé place de la Révolution pour rencontrer les 220 auteurs présents sur les trois jours de l'événement. Samedi a été la journée de la plus forte affluence avec 12.000 visiteurs. Des chiffres qui ne comptabilisent pas les rendez-vous et autres lectures sur d'autres sites à Saint-Jacques, à la Rodia, etc.

Un contact privilégié avec les lecteurs

"Les sites annexes au chapiteau ont aussi fait le plein" explique Christine Bresson, une des responsables de l'organisation de la manifestation au Grand Besançon. "L'éclatement de certains rendez-vous à travers la ville est une formule qui fonctionne bien et qui est bien vécue par les auteurs. Au contraire, ils apprécient d'échanger sur d'autres sites…"

La plupart des auteurs apprécient visiblement de venir à Besançon dans un festival qualifié de convivial, à taille humaine et qui distille un rapport unique avec les lecteurs. "La taille est le format des livres dans la Boucle permettent un contact vraiment privilégié. L'auteur d'un premier roman est ici à la même place qu'un Goncourt. C'est ici très apprécié… "

En 2016, la communauté d'agglomération avait dû reprendre dans la précipitation la suite des "Mots Doubs" en raison du désengagement du conseil départemental du Doubs. Le rendez-vous est donc encore en rodage. Parmi les pistes d'amélioration à apporter, l'emplacement des cafés littéraires. Situés dans le chapiteau, ils génèrent une pollution sonore dans un environnement déjà bruyant dans le brouhaha des rencontres et de la foule. Conscient de la gêne, le rand Besançon dit déjà réfléchir à 'autres solutions.

Suite au succès rencontré, le rendez-vous "les livres dans la Boucle" se prépare à écrire le troisième chapitre de son histoire. Le choix de la date est dicté par les autres rendez-vous de la rentrée littéraire. Ce sera donc certainement à nouveau le troisième week-end de septembre, les 14,15 et 16 septembre 2018. Date à confirmer.