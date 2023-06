Apéro zéro alcool : vous nous prendriez pas pour des pigeons ?

L'OEIL DE LA DIET' • Il commence à faire beau et chaud... le soleil tarde à se coucher et nous aussi. Comme un air de vacances avancées. Pour certains, l'idée de prendre un apéritif au grand air, sur une terrasse commence à poindre ! Mais que boire sans trop - ou pas - d'alcool pour "faire attention à sa santé" et ne pas être "pompette" ? Notre diététicienne bisontine Valentine Caput démonte les boissons industrielles et invite à la création "maison"...

Rassurez vous, quelques marques ont devancé vos désirs : ces bons apôtres travaillent à vous concocter de savants breuvages "délicieusement complexes" et "soft drink" voire "alcool free". À se demander si les anglicismes sont davantage gages de qualité et de sérieux ?

Des boissons nées de processus de macération, distillation, filtration et assemblage de divers ingrédients ! Ainsi, la plupart des grandes entreprises "d'alcool populaire" ou de new startups (!) s'y sont collées et vendent des bouteilles très intéressantes : de l'eau pour au moins 90 % puis de la cardamome, baies de poivre, pamplemousse, chêne américain, écorces de cascarille (?), citron.

D'autres vont plutôt opter pour le côté épicé de l'apéro : eau, gingembre, citron, citronnelle, orange amère. On trouve aussi la version yuzu ou figues de Barbarie.

Mais tous ont travaillé l'essentiel : la forme de la bouteille (primordial = les yeux achètent !), la couleur ... et le prix ! Car ne vous y trompez pas, les essais ont dû être longs et fastidieux, les dégustations pointues et toute peine mérite salaire : une bouteille est vendue entre 40 à 80 € le litre !

Restons sérieux : pour quelques centimes, vous pouvez aisément vous préparer une boisson avec de l'eau (plate ou gazeuse) + du citron + des feuilles de menthe + une pincée de gingembre pour le fun et le tour est joué ! Même en version concombre-citron vert vert pour les plus audacieux... il vous restera quelques euros pour les cacahuètes !