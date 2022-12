Les fêtes de fin d'année sont souvent redoutées par ceux qui surveillent leur ligne ! Elles sont synonymes de repas à répétition qui durent et qui cumulent beaucoup d'aliments riches en calories (des embûches en quelque sorte...). Alors comment faire pour s'en sortir indemne ? Quelques conseils de Valentine Caput, diététicienne depuis plus de 20 ans à Besançon...

1/ Bien sûr qu'il n'est pas autorisé à décliner une invitation de Noël !! Alors préparez vous mentalement avant, comme un sportif !

Arrivez au repas sans avoir trop faim est déjà confortable : vous ne sauterez pas sur les petits fours de l'apéritif ! Pour cela, vous pouvez imaginer une collation 1 ou 2 heures avant : un fruit, un yaourt, quelques noix et amandes feront l'affaire !

Pendant le repas prenez le temps de mâcher, de déguster, de poser ses couverts, de boire un peu d'eau, modérez votre consommation d'alcool , parlez...cela permettra à la satiété de s'installer progressivement et évitera de se resservir ! Mangez de tout mais en quantités raisonnables ! Soyez "présent" et conscient de ce que vous faites !

Si vous en avez envie, il est possible de déguster un bon vin -mais doucement !- et de prendre systématiquement un verre d'eau à côté pour alterner l'un et l'autre !

Commencez à manger le dernier et profitez en pour regarder qui mange le plus lentement pour caler votre rythme sur le sien !

2/ Limitez les aliments riches en sucres ! Les bûches de Noël, gâteaux divers, la pâte d'amandes ou autres toasts briochés d'apéritif ... sont souvent très chargés en sucres rapides, à index glycémique (IG) élevé ! Leur parcours dans votre digestif n'en sera que plus rapide ... et l'envie d'en reprendre décuplé ! Réservez ces aliments aux seuls repas festifs et oubliez les sitôt après !

3/ Attention à la taille de la vaisselle ! Des études montrent que plus les plats et les assiettes sont de grande taille, plus les gens autour de la table se servent plus ... et se resservent ! Mieux vaut mettre des petites assiettes, coupelles, bols chinois qui mettront en valeur la diversité des aliments proposés et augmenteront la "satiété visuelle" plus rapidement !

4/ Bougez ! Hors de question d'oublier l'activité physique pendant les fêtes : marcher, courir, aller à la piscine, faire des étirements, du tapis de marche par exemple, sont d'excellents moyens de lutter contre la sédentarité ... et les kilos !

5/ Dormez ! Ces périodes de fêtes sont souvent synonymes d'altération de nos rythmes de sommeil ! Pourtant, il est bien documenté aujourd'hui que la réduction du temps de sommeil augmente le risque de prendre du poids ! Par effets cumulés de fatigue et perturbation des messagers hormonaux régulant la faim et la satiété, la personne en déficit de sommeil mangera plus souvent des aliments sucrés (histoire de remonter son énergie rapidement !) et sera plus susceptible de prendre du poids rapidement ! Alors veillez autant que possible à maintenir un sommeil de qualité et réparateur pendant ces fêtes !

Infos +