Inflation et crise énergétique : les conseils de l’UFC Que choisir du Doubs pour faire des économies

Au bureau de l’UFC Que choisir, les appels téléphoniques n'arrêtent pas depuis environ 8 mois. "On reçoit surtout des demandes des consommateurs sur la hausse des prix de l’énergie, sur les factures, c’est sur ce sujet que nous recevons le plus de questions", nous explique Benjamin Capelli. Aucun profil particulier ne se dessine parmi les personnes qui appellent l’UFC Que choisir du Doubs, "toutes les catégories socio-professionnelles et tous les âges sont représentés puisque tout le monde est concerné, même avec des revenus élevés, on se pose des questions", nous précise le juriste.

Le relevé des augmentations en janvier 2023 par rapport à janvier 2022 :

Achats en grande surface : +15,4%

Alimentaire : +15%

Hygiène beauté : +18%

Électricité : +7%

Gaz : +15%

Gazole : +21%

Essence : +13%

Fioul : +23%

Équipement de la maison : +7%

Forfaits (téléphone, internet) : +7%

Multirisques habitation : +3%

Mutuelle santé : + 5%

Banques : +3%

Loyer : +1,1%

Dépenses de logement : +7%

Achat de véhicule : +7%

Dépenses de transport : +6%

Restauration, hôtels, loisirs : +3%

Habillement : +3%

Santé-social : +7%

Inflation totale : +7,1%

Infos +

Les prix du gaz et du carburant devraient baisser dans les prochains mois. En revanche, les mutuelles, complémentaires santé et l’alimentation devrait encore augmenter cette année.

Le tarif réglementé du gaz doit disparaître fin juin 2023.

À suivre.