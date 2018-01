L'épidémie de grippe ne cesse de s'intensifier en Bourgogne Franche-Comté

Avec un nombre de consultations en forte augmentation depuis deux semaines et un nombre d’hospitalisations croissant, l’ensemble des acteurs de santé est très sollicité. "Plusieurs services d’urgences de la région Bourgogne Franche-Comté se trouvent en difficulté face à cet afflux", selon l'Agence régionale de la santé. "Les médecins et l’ensemble des professionnels de santé libéraux sont mobilisés, pour favoriser au maximum la prise en charge ambulatoire des malades et ne recourir à un établissement de santé que pour les situations d’urgence le nécessitant."

En cas de symptômes grippaux, l’ARS recommande au grand public de consulter en première intention son médecin traitant ou si impossibilité de composer le 15. 24 heures sur 24, les médecins régulateurs écoutent et orientent les patients en fonction de leur situation médicale.

Pour éviter la propagation des virus , il est par ailleurs recommandé :