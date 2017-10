Risotto au comté et Morteau, écrevisses aux noisettes et Vin jaune

Ingrédients pour 4 personnes

250 g de riz à risotto

80 g de comté

Huile de noisette

3 échalotes

10 cl de vin blanc

50 cl de bouillon de volaille

1 saucisse de Morteau

12 queues d’écrevisses décortiquées

20 g de beurre

10 cl de Vin jaune

Persil plat

Ciboulette

10 cl de crème fouettée



Progression

Préparer le risotto

Faire suer une échalote ciselée à l’huile de noisette et ajouter le riz non lavé. Nacrer le riz (enrober le riz dans l’huile pour qu'il prenne un aspect brillant) et déglacer au vin blanc. Assaisonner. Réduire et verser le bouillon de volaille à hauteur. Cuire le risotto à frémissement, en ajoutant régulièrement un peu de bouillon de volaille.

Réserver le risotto lorsqu’il est légèrement croquant.

Préparer la garniture

Cuire la saucisse de Morteau 20 à 30 minutes et laisser refroidir. La tailler en brunoise (petits dés), et en utiliser 1/4. Réserver 4 queues d’écrevisses pour la décoration.

Réchauffer les 8 autres écrevisses dans un mélange d’huile de noisette et de beurre cru, les retourner et ajouter les 2 autres échalotes ciselées. Verser le Vin Jaune puis le persil plat.

Dresser

Lier le risotto avec le comté râpé et la crème fouettée, et ajouter la brunoise de Morteau et la ciboulette ciselée. Eparpiller ensuite par-dessus les queues d’écrevisses et servir sans attendre.

La rubrique "La recette du week-end" revient chaque samedi sur maCommune.info pour vous offrir une recette communiquée par des chefs, des amateurs, des producteurs,… ou en lien avec l’histoire de Besançon et de la Franche-Comté.

Merci au CIGC (Comité interprofessionnel de gruyère de comté), de nous avoir permis de partager avec vous cette recette de Romuald Fassenet, chef étoilé du Château du Mont Joly à Sampans.